Fuat Oktay: Gemimize karşı gerçekleştirilen hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'den Libya'ya giden ticaret gemisinin hukuk dışı aranmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya'ya yük taşıyan ticaret gemisinin Doğu Akdeniz'de durdurularak uluslararası hukuka aykırı şekilde aranmasına tepki gösterdi.

Fuat Oktay, tepkisini Twitter hesabı üzerinden dile getirdi.

"HUKUKSUZ MÜDAHALEYİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

Oktay, paylaşımında "AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.