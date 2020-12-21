Fuat Oktay: Hamdolsun iyiyim

Katıldığı Siber Güvenlik Zirvesi'nde fenalaşan Oktay, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda durumunun iyi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün yaşadığı rahatsızlığa ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Durumunun iyi olduğunu söyleyen Oktay, geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"HAMDOLSUN İYİYİM"

Oktay, "Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim. Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay konuşma sırasında fenalaştı VİDEO

"UYKUSUZLUK VE YORGUNLUK"

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada fenalaşmıştı.

Külliye revirine kaldırılan Oktay, saplık ekiplerinin müdahalesinin ardından yeniden sahneye çıkarak durumunun iyi olduğunu söylemiş, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu." demişti.