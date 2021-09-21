Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç'le görüştü

Abazoviç'le Külliye'de görüşen Oktay, ikili ekonomik ve siyasi ilişkileri ele aldı.

Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç, Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Abazoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İKİLİ İLİŞKİLER MASADA

Görüşmede, bölgesel konuların yanı sıra mevcut ikili ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılacak adımlar ele alındı.

Görüşme kapsamında güvenlik, savunma, enerji, sağlık, turizm olmak üzere birçok sektörde iş birliğinin artırılmasına yönelik konular değerlendirildi, 6'ncı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının bu yıl içerisinde yapılması kararlaştırıldı.

"TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLUYUZ"

Görüşmede, Abazoviç, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını ve geldikleri andan itibaren kendilerini evlerinde hissettiklerini ifade etti.

Türkiye ve Karadağ'ın ortak bir tarih ve kültürü paylaşan, kuvvetli beşeri ve akrabalık bağlarına sahip iki ülke olduğunu vurgulayan Oktay ise ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.