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    Fuat Oktay kaza yapan sürücüye yardım etti

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek için yola çıkan Fuat Oktay, yolda gördüğü kazaya duyarsız kalmadı. Konvoyu durdurarak aracından inen Oktay, yaralı sürücüyü sakinleştirdi.
    • 11.08.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 13:52
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    Fuat Oktay kaza yapan sürücüye yardım etti

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısına başkanlık etmek için yola çıktı.

    Makam aracının seyir halinde ilerlediği Ankara'nın Dumlupınar Caddesi'nde kaza yaşandı.

    Yaralı sürücüyle ilgilendi

    Kazayı gören Oktay, konvoyu durdurarak aracından indi.

    Kazaya duyarsız kalmayan Fuat Oktay, yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsüyle ilgilendi.

    Fuat Oktay kaza yapan sürücüye yardım etti #1

    Hastaneye sevk edildi

    Sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinden ayrılmayan Oktay, kurye Zeki D.'yi kolonya dökerek sakinleştirmeye çalıştı.

    Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

    Fuat Oktay kaza yapan sürücüye yardım etti #2

    Hayati tehlikesi bulunmuyor

    AA'nın aktarımına göre; seyir halindeki otomobil ile çarğıştığı öğrenilen Zeki D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

    Fuat Oktay kaza yapan sürücüye yardım etti #3

    Fuat Oktay kaza yapan sürücüye yardım etti #4


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