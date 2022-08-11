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- Fuat Oktay kaza yapan sürücüye yardım etti
Fuat Oktay kaza yapan sürücüye yardım etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek için yola çıkan Fuat Oktay, yolda gördüğü kazaya duyarsız kalmadı. Konvoyu durdurarak aracından inen Oktay, yaralı sürücüyü sakinleştirdi.
- 11.08.2022 - 13:48
- Güncelleme : 11.08.2022 - 13:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye" toplantısına başkanlık etmek için yola çıktı.
Makam aracının seyir halinde ilerlediği Ankara'nın Dumlupınar Caddesi'nde kaza yaşandı.
Yaralı sürücüyle ilgilendi
Kazayı gören Oktay, konvoyu durdurarak aracından indi.
Kazaya duyarsız kalmayan Fuat Oktay, yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsüyle ilgilendi.
Hastaneye sevk edildi
Sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinden ayrılmayan Oktay, kurye Zeki D.'yi kolonya dökerek sakinleştirmeye çalıştı.
Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etti.
Hayati tehlikesi bulunmuyor
AA'nın aktarımına göre; seyir halindeki otomobil ile çarğıştığı öğrenilen Zeki D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.