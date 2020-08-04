Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar’ın koronavirüs ile mücadele, Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın uygulamalarını değerlendirmek üzere Ankara’ya yaptığı ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KKTC EKONOMİSİNE DESTEĞİN DEVAMI VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR HAKKINDA GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, salgınla mücadele sürecinde Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkına sağladığı katkıların ve desteğin normalleşme adımları çerçevesinde ilerleyen süreçte de devam ettirilmesi, bu kapsamda 2020 yılı içerisinde KKTC’de ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış 100 yataklı acil durum pandemi hastanesinin yapılması, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Anamur-Geçitköy sualtı boru hattının bakım-onarım çalışmalarının 2020 Eylül ayı içerisinde tamamlanarak tekrar su verilmeye başlanması, KKTC ekonomisinin desteklenmesine devam edilmesi, ekonomik ilişkilere ivme kazandırılması ve 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanması, Kıbrıs Türkünün Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarının korunması hususundaki ortak kararlılığın ve işbirliğinin sürdürülmesi, Kapalı Maraş’ın en kısa sürede açılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması hususlarında ortak görüş birliğine varıldı.