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    Fuat Oktay KKTC'de: Yangın bölgesini denetledi

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yangına ilişkin bilgi verdi.
    • 23.06.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 18:06
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    Fuat Oktay KKTC'de: Yangın bölgesini denetledi

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 21 Haziran'da Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangına müdahale sürerken, rüzgarın etkisini artırmasıyla alevler bazı köyleri tehdit etmeye başladı.

    Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahale dururken, Mersinlik köyünde yaşayanlar tahliye edilmeye başlandı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'yi ziyareti sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte yangın bölgesini havadan denetledi.

    Yetkililerden bilgi aldı

    Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bölgede yaptığı incelemelerin ardından Gazimağusa'ya bağlı Mersinlik bölgesindeki Yangın Kriz Merkezine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi

    Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

    12 bin 800 dönümlük bir arazinin yangında hasar gördüğünü belirten Oktay, Beşparmak Dağları'nın üzerinde en yüksek zeminlerde yoğunlaşan yangının yer yer kontrol altına alındığını bildirdi.

    Fuat Oktay KKTC de: Yangın bölgesini denetledi #1

    4 uçakla müdahale ediliyor

    Oktay, "4 uçak ve 4 helikopterle havadan müdahale var. Uçaklardan 2'si Türkiye'den geldi, helikopterlerden birisi bizim, diğer iki uçak da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden, helikopterler de oradan. Bu şekilde devam ederse akşama kadar kontrol altına almış oluruz diye ümit ediyoruz." dedi.

    Sahada 300 kişinin yangınla mücadele ettiğini, arazözler, su tankerleri, iş makineleri ile tüm imkanların seferber edildiğini aktaran Oktay, "Buradaki durum daha iyiye gidiyor. İnşallah akşam itibarıyla farklı bir gelişme olmazsa akşama 'kontrol altına alındı' şeklinde güzel haberi alabiliriz." diye konuştu.

    "Bu gece veya yarın bu işi bitiririz"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Kuzey Kıbrıs'ta nem olayı aslında gayet iyi, yani nemli olması da fayda tabii. Öyle zannediyorum ki bu gece veya yarın inşallah işi bitiririz. Ondan sonra zaten devamlı elimiz olayla alakalı tetikte olur." ifadelerini kullandı.

    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye'den gelen destekle büyük bir koordinasyonla çalışıldığını dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

    Fuat Oktay KKTC de: Yangın bölgesini denetledi #2

    Fuat Oktay KKTC de: Yangın bölgesini denetledi #3

    Fuat Oktay KKTC de: Yangın bölgesini denetledi #4

    Fuat Oktay KKTC de: Yangın bölgesini denetledi #5


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