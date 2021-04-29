Fuat Oktay: KKTC'nin egemenliği konusunda taviz vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rum kesiminin imkansızı direttiğini, Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmayı sürdüreceklerini söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde, 5+1 formatında ortak zemin arayışı kapsamında düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferanstan sonuç çıkmadı.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"RUM KESİMİ ÇÖZÜMSÜZLÜKTEN YANA"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cenevre'deki görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Rum kesimi çözümsüzlükten yana tutumundan ve imkansızı diretmekten vazgeçmiş değil." dedi.

Oktay, tüketilmiş çabalara ve tek taraflı yaklaşımlara karşı; tüm bölge için barış ve istikrar anlamına gelecek egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü her alanda savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay, "KKTC'nin bağımsızlığı ve egemenliği konusunda taviz vermeyecek, haklı mücadelesinde KKTC devleti ve Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Ersin Tatar ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ortak açıklama ViDEO