Fuat Oktay, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çeşitli programlara iştirak etmek üzere KKTC'de bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 38. yıl dönümüne ilişkin tören düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, törene katılmak üzere Lefkoşa'ya gitti.

OKTAY KKTC'DE

Oktay, Ercan Havalimanı'nda Başbakan Faiz Sucuoğlu ve bazı bakanlar ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Ellerinde Türkiye ve KKTC bayraklarıyla gelen bazı vatandaşlar, Oktay'a sevgi gösterisinde bulundu, karşılayanlar arasında yerli ve yabancı öğrenciler de yer aldı.

TÖREN PROGRAMI

Oktay, tören kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, ardından resmi geçit törenine katılacak.

TEMELİ ATILACAK VE AÇILIŞI YAPILACAK PROJELER

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vereceği resmi yemeğe katılacak olan Oktay, bugün temeli atılacak Yeni Girne Askeri Hastanesi, İskele-Çayırova Yolu'nun Boğaz-Çayırova 9 kilometrelik bölümü ile köy yolları projesi kapsamında tamamlanan 23 kilometrelik kara ve köy yolu açılış törenine iştirak edecek.

Törende, içerisinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi Binası ve millet bahçesi olması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi projesi, 500 yataklı devlet hastanesi ile Sağlık Bakanlığı ve TİKA tarafından hibe edilen ekipmanlar ve Dipkarpaz Sağlık Ocağı tadilatının tanıtımı da yapılacak.

Fuat Oktay, 100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi'nin açılışını da gerçekleştirecek.