Fuat Oktay, koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı yaptırdı.

Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısını Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırmış, ardından sağlık çalışanları ile siyasi isimlere de aşı uygulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından birçok isim de kroonavirüs aşısı oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Ankara Şehir Hastanesinde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

TEDBİR AMAÇLI 15 DAKİKA BEKLEDİ

Oktay, tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oktay, son derece rahat bir şekilde aşı olduğunu belirterek, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

TÜRKİYE'DE BAŞARILI BİR MÜCADELE VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Türkiye'nin dünyaya örnek bir aşılama sistemi olduğunu ifade eden Oktay, koronavirüs salgını konusunda Türkiye'nin bütün dünyadan ayrıştığını ve son derece başarılı bir mücadele verdiğini söyledi.

Bu noktada sağlık sistemi altyapısının son derece önemli olduğunu ve aşı uygulamasına geçildiğinde de aynı başarının görüldüğünü dile getiren Oktay, şunları söyledi:

"NİSAN'A DOĞRU KENDİ AŞIMIZ DA ÇIKACAKTIR"

"Bugün itibarıyla 700 bine yaklaştık diye biliyorum. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde, yeni başlamamıza rağmen, aşılamada ilk sırada bulunan ülkeler arasına girmiş durumdayız. İnşallah nisana doğru kendi aşılarımız da çıkacaktır. Ondan sonra önümüz tamamen açılacaktır. Buradan tüm vatandaşlarımıza çok rahatlıkla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Bu hem bireysel anlamda sağlık için hem de toplum sağlığı, ülkemizin sağlığı için ve bir an önce normalleşmemiz açısından son derece önemli."

GENİŞ AŞILAMA ALANI

Ankara Şehir Hastanesinde aşı uygulaması için 130 odanın ayrıldığını aktaran Oktay, "Dolayısıyla bütün Türkiye'deki şehir hastanelerimiz, diğer hastanelerimiz, aile sağlık merkezlerimizi de düşündüğümüzde son derece geniş bir kapasiteyi şu anda aşılama imkanı için tüm vatandaşlarımıza sunmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.