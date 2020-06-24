Fuat Oktay: Libya'da tarih yazdık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Libya'da oynanan oyunları bozduğunu söyledi.

Darbeci Hafter'e bağlı milislerin işgali altındaki Libya'da savaşın gidişatını değiştiren Türkiye, bölgede tarih yazdı.

Türkiye’nin de desteğiyle Hafter'e art arda vurulan darbelerden sonra başta Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok devlet, Türkiye’nin bölgedeki potansiyel güç olarak öne çıkmasından rahatsız oldu.

LİBYA'DA OYUNLAR BOZULDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bugün Yozgat'taydı. Gündeminde ise Libya vardı...

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp attıldığının altını çizen Oktay, "Libyada tarih yazıyoruz. Burada Libya konusunda özellikle bir parantez açmak istiyorum; Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin kararlı duruşu ve ülkemizin destekleriyle oynanmaya çalışılan oyunlar, tuzaklar bozulmuştur. Bugüne kadar ortaya hiçbir çözüm yaklaşımı koyamayanlar, şehirler meşru hükümet tarafından birer birer darbecilerin elinden alınıp istikrara kavuştukça ses vermeye başladılar." ifadelerini kullandı.

"HAİNLERİ SINIR ÖTESİNDE VURUYORUZ"

Libya'da barışın geleceğini belirleyecek olan şeyin uluslararası hukukun meşru çizgisi olduğunu vurgulayan Oktay, "Libya’nın tamamında barış, huzur ve adalet tesis edilene dek Ömer Muhtar’ın direniş ruhunun temsilcisi olan Libyalı kardeşlerimizin en güçlü şekilde yanında olacağız. Diğer taraftan Türkiye’ye karşı hain hedefleri olanları Pençe-Kaplan operasyonu ile sınır ötesinde vuruyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize burada bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ

Katıldığı törende gündemdeki diğer meselelere de değinen Oktay, Hakkari Yüksekova'da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen Sözleşmeli Piyade Onbaşı Recep Durak ile Bursa ve İstanbul'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

YOZGAT HAVALİMANI İÇİN TARİH VERDİ

Yozgat'ın ulaşımını hızlandırma adına kara, deniz ve havada üzerinden yapılacak yatırımlar ile kentin iş insanlarının ve yatırımcılarının da kendine güvenle, daha güçlü bir şekilde kalkınmasının önünü açacağını dile getiren Oktay, "Yozgat’tan geçen Ankara-Sivas Hızlı Tren projesinde sona gelindi. Yerköy-Sivas altyapı işlerinin 31 kilometrelik kısmı ve 631 kilometre tek hat serimi tamamlanan tren hattını test sürüşlerinin tamamlanmasından sonra bu yıl içinde açacağız. Tamamlandığında yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak Yozgat Havalimanı'nı Ekim 2022’de hizmete açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ YENİDEN CANLANACAK

İçerisinde bulunduğumuz koronavirüs sürecinde 125'ten fazla ülkeye tıbbi yardımda bulunulduğunu belirten Oktay, "Önümüzdeki dönemde Yozgat’ta üretilen solunum cihazı ve cerrahi maskeler dış sevkiyatlarda yer alacak inşallah. Normalleşme sürecine girmemizle birlikte sanayimizin çarkları tam kapasite işlemeye, ekonomimiz yeniden canlanmaya başladı." cümleleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrusunda yeni normalleşme sürecinin adımlarını attıklarını vurguladı.

TİCARET VE İHRACATTAN BEKLENTİ BÜYÜK

1 Temmuz itibariyle açık hava fuarlarının başlamasıyla, ticaret ve ihracata bir hareket alanı açılacağını duyuran Oktay, "Eş zamanlı olarak ülkemize dev eserler kazandırmayı, altyapı yatırımlarını geliştirmeyi sürdürüyoruz. 3 uçağın aynı anda inip kalkabildiği İstanbul Havalimanı’nın yeni pistini, yeni barajları, acil durum hastanelerini ve millet bahçelerini hizmete açıyoruz." dedi.

Oktay konuşmasının ardından, 3 tesisin açılışını ve 6 tesisinde temel atma törenini gerçekleştirdi.