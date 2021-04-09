Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
480.249
1.10%
EXEN Coin
23.58
0.42%
4ºC
İstanbul
Açık 4 C

    Fuat Oktay: Mario Draghi'yi özür dilemeye davet ediyorum

    Fuat Oktay, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayarak özür dilemeye davet etti.
    • AA
    • 09.04.2021 - 08:19
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 08:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fuat Oktay: Mario Draghi'yi özür dilemeye davet ediyorum

    İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah sözleri gündemdeki yerini koruyor.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da konuya ilişkin bir kınama mesajı yayınladı.

    "ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUM"

    Oktay, sözleri nedeniyle Mario Draghi'yi özür dilemeye davet

    Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Hayatı boyunca ülkesinin ve milletinin menfaatlerini düşünen, her türlü faşizm ve vesayete karşı çıkan, girdiği her seçimi halkının yüksek teveccühü ile kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında Başbakan Draghi'nin hadsiz ve edep dışı ifadelerini kınıyor, özür dilemeye davet ediyorum."

    Fuat Oktay: Mario Draghi yi özür dilemeye davet ediyorum #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir