Fuat Oktay: Mavi Vatan'ı savunmak milli duruş gerektirir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ile Ankara'da bir araya geldi.

Oktay ve Saner, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"CHP'DE BU MİLLİ DURUŞ VAR MI, BİLEMEYİZ"

Oktay, "Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın."

"ANCAK VE ANCAK CEHALET YA DA İHANETİN YANSIMASI OLABİLİR"

Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir." dedi.

Ayrıntılar gelecek...