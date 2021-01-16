Fuat Oktay: Menfur saldırıları şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırılarılarla ilgili açıklamada bulundu.

Fuat Oktay açıklamasında, yapılan saldırıları kınayarak, eleştiride bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ HEDEF ALAN KİRLİ PLANLARA MİLLETİMİZ ASLA GEÇİT VERMEYECEKTİR"

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan menfur saldırıları şiddetle kınıyorum. İlgili Bakanlık ve kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara milletimiz asla geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.