Fuat Oktay, Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yılında andı

Oktay, sosyal medya paylaşımında Yazıcıoğlu'nun fotoğrafına yer verdi.

Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP') kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, dualarla anılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılında mesaj paylaştı.

"VATAN VE MİLLET SEVDALISI"

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan ve millet sevdalısı merhum MuhsinYazıcıoğlu'nu vefatının 12'nci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.