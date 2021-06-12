Fuat Oktay, müsilaj sorunu ile ilgili açıklama yaptı

Fuat Oktay, müsilaj sorunu ile ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay müsilaj sorununa ilişkin, "Arıtma tesislerini 'temel atmama' törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır" dedi.

Marmara Denizi'ni saran müsilajdan kurtulmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müsilaj sorunu için, YÖK tarafından oluşturulan akademik heyetin katılımıyla düzenlenen toplantıya başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, son günlerde Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununu ilk andan itibaren yakın takibe aldıklarını belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı, TÜBİTAK'ı ve diğer ilgili kurumları hemen harekete geçirdiklerini ifade etti.

Bunun dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir eylem planı başlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"CHP ZİHNİYETİNİN İSTANBUL'U GETİRDİĞİ DURUM"

Oktay'ın yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın fotoğrafları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde uygulanan "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Arıtma tesislerini 'temel atmama' törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul'umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır. Milletimiz müsterih olsun, her zaman olduğu gibi bu sorunu çözecek olan yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti iktidarıdır."

İMAMOĞLU TEMEL ATMAMA TÖRENİNE KATILMIŞTI

Uzmanlar deniz salyası oluşumunu büyük oranda atıkların arıtılmadan denize boşaltılması ve buna bağlı oluşan kirliliğe bağlarken, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında yapılacak olan arıtma tesisi için temel atmama töreni düzenledi.

İmamoğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti;

"Yarın bir 'Temel Atmama Törenim' var. Çünkü göreve geldiğimizde bizim önümüze getirilmiş, dayatılmış, ihale çıkılmış, teklifler alınmış.

Silahtarağa'da hem de. Eyüpsultan'ın devamında ilçenin sınırları içerisinde. Haliç'in o güzel doğasını bütünleyen, 130 bin m2'lik alanı kapsayan, 70 bin metreye yakınlık kısmı orman olan bir arazide, bir artıma tesisi.

Maliyeti 1 milyar 100 milyonun üzerinde, bir katrilyondan bahsediyorum yani. Arazi değeriyle beraber 1,5 milyarı aşan bir proje.

Ekonomik sıkıntı vesaire bir kenara, durdurduk. Birçok projeyi böyle durdurduk aslında ve arkadaşlarıma araştırma yaptırıyoruz. Gerek yok böyle bir yatırıma, böyle bir arıtma tesisine gerek yok."