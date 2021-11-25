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    Fuat Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suud Bakan Al Kasabi ile iki ülke arasındaki ticari konuları ele aldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 25.11.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 11:16
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    Fuat Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi ile görüştü

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye'de yatırım konusunda dün imzalanan anlaşmaların ardından, diğer ülkelerle de ticaretin artırılmasına yönelik görüşmeler sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid Bin Abdullah Al Kasabi ile bir araya geldi.

    SUUDİ ARABİSTAN İLE TİCARET GÖRÜŞMESİ

    İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabulde, ikili ilişkiler ele alındı.

    Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ticari konuların da değerlendirildiği belirtildi.

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