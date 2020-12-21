Fuat Oktay'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kaç yaşında?

Fuat Oktay'a ne oldu, sağlık durumu nasıl? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, canlı yayında konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Fuat Oktay'a ne oldu, sağlık durumu nasıl soruları merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki Siber Güvenik Zirvesi'nde konuşma yaptığı sırada fenalaştı.

Canlı yayında sağlık problemi yaşayan Oktay'ın o anları sosyal medyada vatandaşın gündemine oturdu.

Fuat Oktay’a ne oldu? Fuat Oktay neden fenalaştı? Sağlık durumu nasıl? gibi soruları araştırırken, hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu.

Fuat Oktay konuşma sırasında fenalaştı VİDEO

FUAT OKTAY'A NE OLDU?

Canlı yayında konuşma yaptığı sırada bir anda sessizce duran Fuat Oktay, kimsenin ne olduğunu anlayamadığı bir dakika yaşadı. Fuat Oktay donarak kaldı.

FUAT OKTAY'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Canlı yayınanan görüntülerde Oktay için sahneye doktor çağırıldı. Fuat Oktay’ın tansiyonun düştüğü, ambulans çağrıldığı ancak hastaneye kaldırılmadığı öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Prof. Ünüvar, "Küçük bir tansiyon düşüklüğüne bağlı sorun yaşandı ama sıkıntısı yok. Sağlık prooblemi yok. Ödül törenine de kendisi teşrif edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yapılan ilk müdahalenin ardından tekrar salona geldi ve izleyicileri selamladı.

Fuat Oktay sağlık durumu ile ilgili, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

FUAT OKTAY BİYOGRAFİSİ

Yeni yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilen Fuat Oktay, 1964 yılında Yozgat Çekerek’te doğdu. Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1985 yılında mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak kaldı. 1990 yılında ABD’deki Wayne State Üniversitesi’nin İşletme ve İmalat Mühendisliği alanlarında yüksek lisans, Endüstri Mühendisliği’nde de doktora yaptı.



Türkiye’deki 2000 yılında yaşanan ekonomik krizde işletmeler konusunda kriz yönetiminde uzmanlaştı. Ayrıca Beykent Üniversitesi’nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özel ve kamu kurumlarında danışmanlık yapan Fuat Oktay, aynı zamanda Genel Müdür, Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonlarında da görev almıştır.



Fuat Oktay 2008-2012 yıllarında havacılık sektörüne yönelerek Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojileri ve Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2012-2016 yıllarında Başbakanlık AFAD Başkanlığı yapan Oktay uzmanlaştığı risk ve kriz yönetimi alanlarını AFAD’daki çalışmalarıyla birleştirerek birçok başarıya imza attı.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde olan Fuat Oktay, darbe girişimine karşı yürütülen çalışmalarda aktif rol üstlenmiştir. Aynı şekilde, Suriye sınırında teröre karşı düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları için kurumlar arası koordinasyonu sağlamıştır.