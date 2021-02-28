Fuat Oktay'dan Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu paylaşımı

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurul'un hedefini aktardı. Veri paylaşımındaki oran belli oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kurulun Haziran ayından bu yana kazandırdıklarına ilişkin infografikleri de paylaşan Oktay, mesajında şunları ifade etti:

"BU TOPRAKLAR İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

"Bu toprakların verisini yine bu topraklar için üretmeye devam ediyoruz. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu olarak hedefimiz kamu ve özel sektörümüzle eşgüdüm halinde veriyi bilgiye çevirmek."

VERİ PAYLAŞIMINDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Oktay'ın paylaştığı infografiklere göre, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun ilk toplantısının yapıldığı Haziran 2020'den bu yana veri paylaşımında yüzde 40 artış yaşandı.

Paylaşılamaz veri sayısında ise yüzde 70 oranında azalma oldu. Ayrıca coğrafi verilere ait 72 bin metaveri de yayınlandı.