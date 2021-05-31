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    Fuat Oktay'dan, Dünya Tütünsüz Günü mesajı

    Oktay, videolu paylaşımında, "sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.05.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 15:57
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    Fuat Oktay'dan, Dünya Tütünsüz Günü mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

    Oktay, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın, tam zamanı, Dünya Tütünsüz Günü'nde sigarayı bırakın." ifadelerini kullandı.

    "KENDİNİZE VE SEVDİKLERİNİZE İYİLİK YAPIN"

    Videoda, "Tütün kullanımı, her yıl milyonlarca insanın hayatın mâl oluyor. Bedensel, sosyal ve ekonomik açıdan yıkıcı sonuçlara yol açıyor.

    Kendinize ve sevdiklerinize iyilik yapın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde sigarayı bırakın." ifadeleri yer aldı.

    Fuat Oktay'dan, Dünya Tütünsüz Günü mesajı ViDEO

    Fuat Oktay dan, Dünya Tütünsüz Günü mesajı #1

    Fuat Oktay dan, Dünya Tütünsüz Günü mesajı #2

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