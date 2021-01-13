Fuat Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuştur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi tepkilerin odağına oturdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DİMDİK DURARAK..."

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız her ahval ve ortamda dimdik durarak milletimizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini sonuna kadar korumuş ve temsil etmiştir. Kılıçdaroğlu'nun şan ve şerefinin korunması ile ilgili bir iddiamız yoktur." ifadesini kullandı.