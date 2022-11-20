Fuat Oktay'dan Pençe-Kılıç Harekatı paylaşımı

Oktay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hainlerden hesap sorduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin mesaj yayınladı.

Harekat, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlendi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hainlerden hesap soruyor"

AA'nın aktardığına göre, Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ansızın geceyi aydınlatıp gündüze çeviren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hainlerden bir bir hesap soruyor." dedi.

"Bedel ödetmeye devam edeceğiz"

"Hainlere bedel ödetmeye devam edeceğiz." vurgusu yapan Oktay, mesajını şöyle tamamladı:

"Rabb'im kahraman Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin."