Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
345.722
1.54%
BTXN Coin
7.48
-4.59%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Fuat Oktay'ın Babalar Günü mesajı

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, babaların hayattaki rol modeller olduğunun altını çizdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 14:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fuat Oktay'ın Babalar Günü mesajı

    Babalar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kutlama mesajı yayınladı.

    Oktay, mesajında, babaların hayattaki rol modeller olduğunu vurguladı.

    "Hayattaki rol-modelimiz"

    Twitter hesabından paylaşım yapan Oktay, "Bizleri yaşama hazırlayan, varlıklarıyla arkamızdaki en büyük güç olan, hayattaki rol-modelimiz babalarımızın Babalar Günü’nü gönülden kutluyorum." dedi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Başta şehitlerimiz olmak üzere, ahirete göç etmiş tüm babaları rahmetle anıyorum." diye ekledi.

    Fuat Oktay ın Babalar Günü mesajı #1


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Anthony Nwakaeme yarışı
    Transfer dosyası

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Anthony Nwakaeme yarışı

    Eurovision'a ev sahibi yapılmayan Ukrayna tepkili
    Kültür Sanat

    Eurovision'a ev sahibi yapılmayan Ukrayna tepkili

    Oturduğunuz yerden düzenli getiriler alabilirsiniz
    CryptoTrader

    Oturduğunuz yerden düzenli getiriler alabilirsiniz

    Görüş Bildir