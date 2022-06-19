Fuat Oktay'ın Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, babaların hayattaki rol modeller olduğunun altını çizdi.

Babalar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kutlama mesajı yayınladı.

Oktay, mesajında, babaların hayattaki rol modeller olduğunu vurguladı.

"Hayattaki rol-modelimiz"

Twitter hesabından paylaşım yapan Oktay, "Bizleri yaşama hazırlayan, varlıklarıyla arkamızdaki en büyük güç olan, hayattaki rol-modelimiz babalarımızın Babalar Günü’nü gönülden kutluyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Başta şehitlerimiz olmak üzere, ahirete göç etmiş tüm babaları rahmetle anıyorum." diye ekledi.