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Fuat Oktay'ın Babalar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, babaların hayattaki rol modeller olduğunun altını çizdi.
- Haber Merkezi
- 19.06.2022 - 14:06
Babalar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kutlama mesajı yayınladı.
Oktay, mesajında, babaların hayattaki rol modeller olduğunu vurguladı.
"Hayattaki rol-modelimiz"
Twitter hesabından paylaşım yapan Oktay, "Bizleri yaşama hazırlayan, varlıklarıyla arkamızdaki en büyük güç olan, hayattaki rol-modelimiz babalarımızın Babalar Günü’nü gönülden kutluyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Başta şehitlerimiz olmak üzere, ahirete göç etmiş tüm babaları rahmetle anıyorum." diye ekledi.