Petrol
107.91
-0.80%
Euro
15.79
-0.77%
Dolar
14.61
0.11%
Altın
923.63
-0.50%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
589.041
-2.69%
BTXN Coin
30.67
0.55%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Fulya Öztürk ile çok özel bir röportaj

    Fulya Öztürk ile çok özel bir röportaj

    Ensonhaber'in YouTube kanalına konuk olan Fulya Öztürk, muhabirlikten stüdyolara uzanan kariyerini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 18:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ekranların sevilen yüzü Fulya Öztürk, Ensonhaber.com'un konuğu oldu.

    Mesleki kariyerinde adını ilk olarak muhabirlikle duyuran Öztürk'ün gündüz kuşağında stüdyo macerasına uzanan yolculuğunu kendi ağzından dinledik.

    Bu yolculuğunun yanı sıra Öztürk, savaş muhabiri olarak yer aldığı bölgelerde acısıyla tatlısıyla yaşadığı hikayeleri de mikrofonumuza anlattı.

    Özellikle Azerbaycan'da Ermenistan'ın Gence şehrine saldırması sonrası enkaz altından kurtarılması esnasında bir bebeğin cansız bedenini gören Öztürk'e, o anları da sorduk.

    Fulya Öztürk ile röportajın tamamı oldukça dolu dolu. Keyifli izlemeler!

    Fulya Öztürk ile çok özel bir röportaj #1


    İlginizi Çekebilir

    Boşanma yok aşk var
    Magazin

    Boşanma yok aşk var

    Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim belli oldu
    Futbol

    Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim belli oldu

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Görüş Bildir