Fulya Öztürk ile çok özel bir röportaj

Fulya Öztürk ile çok özel bir röportaj

Ensonhaber'in YouTube kanalına konuk olan Fulya Öztürk, muhabirlikten stüdyolara uzanan kariyerini anlattı.

Ekranların sevilen yüzü Fulya Öztürk, Ensonhaber.com'un konuğu oldu.

Mesleki kariyerinde adını ilk olarak muhabirlikle duyuran Öztürk'ün gündüz kuşağında stüdyo macerasına uzanan yolculuğunu kendi ağzından dinledik.

Bu yolculuğunun yanı sıra Öztürk, savaş muhabiri olarak yer aldığı bölgelerde acısıyla tatlısıyla yaşadığı hikayeleri de mikrofonumuza anlattı.

Özellikle Azerbaycan'da Ermenistan'ın Gence şehrine saldırması sonrası enkaz altından kurtarılması esnasında bir bebeğin cansız bedenini gören Öztürk'e, o anları da sorduk.

Fulya Öztürk ile röportajın tamamı oldukça dolu dolu. Keyifli izlemeler!