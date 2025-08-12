Abone ol: Google News

Fulya Öztürk, Şener Üşümezsoy'u ağırladı: Mesaj atıp, İstanbul'u sorduruyorlar

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Fulya Öztürk'ün konuğu oldu. Canlı yayında depremlere ilişkin konuşan Üşümezsoy'a Fulya Öztürk, "Aile grubumda da mesaj atıp duruyorlar. 'İstanbul'u bir daha sor, bir daha sor' diyorlar" dedi.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 08:55

Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik deprem sonrası herkes panik yaşadı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yeniden gündeme geldi. 

Daha önce verdiği röportajda Balıkesir bölgesine dikkati çeken ve haklı çıkan Üşümezsoy'u Fulya Öztürk, CNN Türk ekranlarında ağırladı. 

"MESAJ ATIP DURUYORLAR"

Üşümezsoy haritalar üzerinden fay hatlarını anlatırken Fulya Öztürk ise kendisine aile grubundan sürekli mesaj geldiğini söyledi. 

Öztürk, "Hocam pardon. İstanbul'da kırılacak fay yok aslında. Kırılacak olanlar zaten kırılmış, hocam gösterdi. Benim aile grubumda da bana mesaj atıp duruyorlar.

"İSTANBUL'U BİR DAHA SOR DEYİP DURUYORLAR"

Bana  çok mesaj atmayın. Diyorlar ki; İstanbul'u bir daha sor bir daha sor. Hocam insanlar sizi çok seviyorlar." dedi.  

"MERHABA DEDİM, SORU ÇIKTI"

Üşümezsoy ise Öztürk'e tatlı bir isyanla şöyle cevap verdi:

"Size kızıyorlar, hocam konuşturmadılar diye. Size o kadar kızıyorlar ki, 'Hoca'yı konuşturmadınız' diye. 'Merhaba' dedim soru çıktı. Ya dinleyin."

