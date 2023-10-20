Fulya Öztürk, şov yapıyorsun eleştirilerine yanıt verdi Türkiye'de ve dünyada yaşanan krizlerde yaptığı yayınlarla ön plana çıkan gazeteci Fulya Öztürk'ün, İsrail-Filistin hattındaki yayını eleştirildi. Yapılan yorumlara yanıt veren Öztürk, "Siz beni yenemezsiniz. Hep daha iyi yerlere çıkar benim yolum" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Dünyanın gözü 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin savaşında...

Bugün 14'üncü güne ulaşan savaşta, binlerce can yitirildi.

Ortaya çıkan görüntüler çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Bölgede tansiyon düşmek bilmezken, dünyanın birçok noktasından İsrail'e tepkiler gelmeye başladı.

Sert müdahalelerini sürdüren İsrail ordusu, sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Basın ekipleri savaş bölgesinde

Öte yandan dünyanın pek çok noktasından olduğu gibi Türkiye'den de basın ekibi bölgede tansiyonun nabzını tutuyor.

Bu isimlerden biri de CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk.

Öztürk, yaptığı canlı yayınlarla bölgedeki son durumu izleyicilere aktarıyor. Yaptığı bir yayındaki tavırları ise dikkat çekti.

Eleştiri yağdı

O anlar sosyal medyada gündem olunca eleştiriler de kaçınılmaz oldu. Kimileri ise savaş bölgesinde bu hareketlerin normal olabileceğini belirtti.

Öztürk'ün dikkat çekmesinin bir diğer nedeni ise aynı bölgede canlı yayın yapan NTV muhabiri Osman Terkan'ın soğukkanlılığı.

Bunun üzerine Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak eleştirilere yanıt verdi.

"Rejiye kendimi fark ettirmeye çalışıyordum"

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Siz ne aşağılıksınız ya...

Ben roket atılırken yayında değildim. “Beni gör” derken rejiye kendimi fark ettirmeye çalışıyordum. Yayının bende olduğunu anladığım an da sakin bir şekilde 1 saat yayın yaptım.

"Siz beni yenemezsiniz"