Fulya Öztürk'ten umre cevabı: Kimsenin vergisiyle gitmedim Mekke'den umre fotoğrafı paylaştıktan sonra belirli kişiler tarafından hedef alınan gazeteci Fulya Öztürk iddialara sert yanıt verdi. Öztürk, "Kimsenin vergisiyle gitmedim, salın beni yeter" tepkisinde bulundu.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 3 gün süren Körfez turunu tamamladı.

Körfez turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kalabalık bir heyet eşlik etti.

Bu isimlerden birisi de gazeteci Fulya Öztürk oldu.

Mekke'den fotoğraf paylaştı

Fulya Öztürk, Mekke'den fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Mekke'den fotoğrafını paylaşan Öztürk, "Rabbim bana da nasip etti… Mekke şu an…" notunu paylaştı.

Tesettürlü halini paylaşan Öztürk’ün paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Asılsız iddialarda bulundular

Öztürk'ün bu paylaşımdan rahatsız olan bazı kesimler ise aslı olmayan iddialarda bulundular.

Bu iddialara verdiği dini sohbetlerle tanınan Hüseyin Öztürk'ten cevap geldi.

"Helali hoş olsun"

Öztürk'e destek veren Çevik, "Benim vergilerimle bu kadın Umre yaptıysa helali hoş olsun." dedi.

Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Fulya Öztürk, Çevik'in ifadelerini alıntılayarak paylaşımda bulundu.

"Kimsenin vergisiyle gitmedim"

Paylaşımlara tepkide bulunan Öztürk, "Kimsenin vergisiyle gitmedim" ifadelerini kullandı.

"Sanki Mekke’ye tur düzenlenmiş de vergim diyorlar"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fulya Öztürk şunları kaydetti: