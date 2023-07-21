Fulya Öztürk'ten Umre ziyaretine gelen yorumlara tepki: Kötü kalpliler Allah size akıl vicdan versin Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretini takip eden gazeteciler arasında yer alan Fulya Öztürk, burada gerçekleştirdiği Umre ziyaretiyle hedef oldu. Gelen eleştirilere yanıt veren Öztürk, "Kıskançlıklara linçlere alışığım" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Körfez turuna çıktı.

3 durağı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çıkarma yaptı ve milyar dolarlık yatırım anlaşmalarına imza attı.

Körfez turunu izleyen gazeteciler arasında Fulya Öztürk de yer aldı.

Umre ziyaretini hedef aldılar

Öztürk burada Umre ziyaretini de gerçekleştirerek o anı sosyal medya hesabından yayınladı.

Ardından eleştiriler de art arda geldi.

Muhalif seçmenler, sosyal medyada algı yaratarak Öztürk'ün ziyaretini hedef aldı.

Adeta linç kampanyasına dönüşen olayın ardından genç gazeteci sessizliğini bozdu.

"Ne Fulyaymışım be..."

Sosyal medya hesabından 3 gün sonra açıklama yapan Fulya Öztürk, şu ifadeleri kullandı: