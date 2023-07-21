Fulya Öztürk'ten Umre ziyaretine gelen yorumlara tepki: Kötü kalpliler Allah size akıl vicdan versin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Körfez turuna çıktı.
3 durağı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çıkarma yaptı ve milyar dolarlık yatırım anlaşmalarına imza attı.
Körfez turunu izleyen gazeteciler arasında Fulya Öztürk de yer aldı.
Umre ziyaretini hedef aldılar
Öztürk burada Umre ziyaretini de gerçekleştirerek o anı sosyal medya hesabından yayınladı.
Ardından eleştiriler de art arda geldi.
Muhalif seçmenler, sosyal medyada algı yaratarak Öztürk'ün ziyaretini hedef aldı.
Adeta linç kampanyasına dönüşen olayın ardından genç gazeteci sessizliğini bozdu.
"Ne Fulyaymışım be..."
Sosyal medya hesabından 3 gün sonra açıklama yapan Fulya Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
İş yoğunluğundan geç dönüş yapıyorum. Binlerce mesaja desteğe bin teşekkür ederim. Özellikle Abdülkadir Selvi'nin köşesinde yazdıkları beni çok duygulandırdı. Bu arada kıskançlıklara linçlere alışığım. İşkolik biri olarak inanın TT Muhabbetiyle ilgilenmedim. Beni bilen bilir zaten, sevenim çok. Bu arada ne Fulyaymışım be. Bir tweet attım 23 milyon görüntülenme almış. Bilgisiz, kıskanç, iftiracı, algıcı kötü kalpliler Allah size akıl vicdan versin.