Furkan Kaya: LGBT, 3. Dünya Savaşı'nın bir silahı Ensonhaber Gündem Özel Programı'na konuk olan Doç. Dr. Furkan Kaya, 3. Dünya Savaşı'nın çoktan başladığını ve toplumları bozmaya yönelik dayatılan LGBT kavramının savaşın silahlarından biri olduğunu söyledi.

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Ensonhaber Gündem Özel Programı'nda İlker Koç ve Sevda Türküsev'in konuğu, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya'ydı.

"3. Dünya Savaşın'ın ortasındayız"

Furkan Kaya, son günlerde toplumlara dayatılan LGBT kavramıyla ilgili şunları söyledi:"

Dünyamız bugün yeni bir küreselleşme boyutuna girdi. 3. Dünya Savaşı ne zaman çıkacak denşyor. Bence bu savaşın tam da ortasındayız. Savaşlar artık ordularla olmayacak, gayri nizami harp dediğimiz asimetrik, psikolojik yöntemlerle yapılacak.

"Toplumlar, LGBT ile parçalanmak isteniyor"

Bu LGBT, toplumsal infialler, bireyselleştirme falan, vatandaşlıktan insanları çıkarıp dünya vatandaşı haline getirme, sınırları ortadan kaldırma ve yeni bir din ortaya çıkarma, toplumsal olarak da cinsiyetsizleştirme amaçlanıyor.

Türkiye burada da mücadele veriyor