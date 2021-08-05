Furkan Kızılay sessiz kalmadı: Arkadaşlarını topladı, bölgeye gitti..

Orman yangınlarına karşı verilen mücadele devam ederken, oyuncu Furkan Kızılay bölgeye gitti. Arkadaşları ile bölgeye giden ve çalışmalara destek veren Kızılay, vatandaşların takdirini topladı.

Türkiye'de çıkan orman yangınlarını söndürmek için devlet ve halk seferberlik başlattı.

Devletin tüm kademesi ilk andan itibaren yangın bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, halk ise yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çalışmalara destek veren bir diğer isim ise oyuncu Furkan Kızılay oldu.

Tatil yaptığı bölgenin yandığını gören Kızılay, İstanbul’dan yangın bölgesine geldi.

YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ

Furkan Kızılay yangın bölgesine gelerek, söndürme çalışmalarına katıldı.

Kızılay’ın arkadaşları ile birlikte yangın bölgesine gelerek çalışmalara destek vermesi ise takdirle karşılandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ.."

Üç gün önce bölgede tatil yaptıktan sonra İstanbul’a döndüğünü, yangını duyar duymaz bölgeye destek olmak için tekrar geldiğini ifade eden Kızılay, “Esas işi burada yangınla mücadele ekipleri yapıyor.

Biz onlara burada destek oluyoruz. Elimizden geldiği kadar onların verdiği direktifler neticesinde, onlara yardımcı olmaya çalışacağız gün boyunca. İki üç gün buradayız elimizden geldiğince destek olacağız.” dedi.