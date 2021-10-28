Furkan Zıbıncı tutuklandı mı? Sevgilisi Şebnem Şirin'i öldürmüştü!

Sevgilisi Şebnem Şirin'i kaldıkları evde öldüren ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanmıştı. Peki, Furkan Zıbıncı tutuklandı mı? İşte son detaylar...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin ve sevgilisi Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı.

Şebnem Şirin'in ayrılmayı istemesi üzerine büyüyen tartışma sonrası Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla genç kızı ilk önce yüzünden sonra boğazından bıçakladı.

Şirin'i ağır yaralayan Zıbıncı olay yerinden kaçarken, komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ekibi geldi.

Ekipler Şirin'in öldüğünü tespit ederken, otomobiliyle kaçan Zıbıncı ise kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

Furkan Zıbıncı'nın, ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan bu olay herkesi ayağa kaldırırken, Zıbıncı'nın tutuklanıp tutuklanmadığı merak edilmeye başlandı.

Olayı takip edenler, "Furkan Zıbıncı tutuklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.

Peki, Furkan Zıbıncı tutuklandı mı? İşte cinayete dair son gelişmeler...

FURKAN ZIBINCI TUTUKLANDI MI?

Olay sonrası gözaltına alınan Furkan Zıbıncı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Denizli Adliyesi'ne sevk edilen Zıbıncı, bina girişinde basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz?' sorularını yanıtsız bıraktı.

Savcılık ifadesinin ardından, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Zıbıncı, ifadesinde olay anını hatırlamadığını ileri sürdü.

Zıbıncı, ifadesinin ardından "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.