Futbol camiasını sarsan dolandırıcılık! Seçil Erzan'ın çantacısı Ali Yörük'ün Bulgaristan trafiği! Arda Turan, Emre Belözoğlu ve birçok futbolcudan yüksek getiri vaadiyle aldığı milyonlarca doları buharlaştıran Seçil Erzan'ın çantacısı olarak bilinen Ali Yörük ve ortaklarının, 4 yıl boyunca onlarca kez günübirlik Bulgaristan'a giriş-çıkış yaptıkları belirlendi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık davasında her geçen gün yeni ve şoke edici bir detay ortaya çıkıyor.

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Semih Kaya gibi eski Galatasaraylı futbolcularla birlikte yaklaşık 18 kişinin dolandırıldığı kamuoyunda 'Fatih Terim fonu' olarak bilinen olayda yargı süreci işliyor.

Denizbank'nın eski şube müdürü olan Seçil Erzan'ın organize ettiği, yaklaşık 25 milyon dolar ve 10 milyon TL'nin buharlaştığı dolandırıcılık olayında paranın akıbeti merak konusu.

Para ne oldu sorusunun cevabı

Bu kapsamda İsmail Saymaz, soruşturmadan edindiği bilgileri köşesinden aktardı.

Buna göre polis ekiplerinin üzerinde durduğu senaryo, paranın Bulgaristan üzerinden yurt dışına kaçırılması...

Paranın sınırdan geçirilmesini organize eden isim ise Erzan'ın çantacısı Ali Yörük...

Yörük, futbolcu Emre Çolak'ın ve birçok kişinin parasını Erzan için elden alan isim olarak soruşturmada ifade verdi.

4 yıl boyunca mekik dokudular

İşin garibi Yörük'ün Bulgaristan trafiği...

Sadece Yörük'ün değil kardeşi Atilla Yörük ve ortağı Adem Aksana ile polisin bağlantılı olduklarını değerlendirdiği Bulgar Yuri Borisov Yankov...

Bulgaristan Türkü ve çifte batandaş Yankov, Türk pasaportunda Hüseyin Kurtuluş ismini kullanıyor.

Bağlantılı bu 4 kişi, son 4 yılda Bulgaristan-Türkiye arasında tabiri yerindeyse mekik dokudu...

Ali Yörük'ün Bulgaristan'a 4 yılda 86 giriş yaptığı, Atilla Yörük'ün ise 43 giriş-çıkışı tespit edildi.

İki farklı sınır kapısını da kullanan şahıslardan Kurtuluş'un Türk kimliğini 2022'den sonra kullanmadığı, Bulgar pasaportuyla giriş çıkış yaptığı belirlendi.

Sınır geçişlerinin neredeyse tamamının günübirlik yapılmış olması da dikkatlerden kaçmadı.

"Ayhan aradı karı paket olmuş"

Dikkat çekici bir detay ise Seçil Erzan'ın polis ekiplerince gözaltına alınmasının hemen ardından Ali Yörük'ün yaptığı WhatsApp konuşmaları...

Erzan'ın gözaltına alındığını haber veren bir arkadaşından gelen "Ayhan aradı, karı paket olmuş var mı aslı?" mesajına Yörük, "Aynen" diyerek cevap veriyor. Arkadaşı da bu cevabın üzerine, "Söyledik o zaman alacaklar diye. Belliydi." diyor.