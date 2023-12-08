Futbol dünyasına vurgun yaptı! Seçil Erzan’ın yazışmaları ortaya çıktı: 'Üstlerime bilgi vermedim' Milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı olayına karışarak birçok ismi mağdur eden bankacı Seçil Erzan'ın yeni yazışmalarına ulaşıldı. Erzan, "Bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı vermedim. Onlar da fark etti onu çözmem gerekiyor şimdi" ifadelerini yazdığı görüldü.

İHA

Bankacı Seçil Erzan Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Futbol ve iş dünyasındaki birçok önemli ismin yer aldığı yüksek fon vaadiyle dolandırılma olayında her geçen gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor.

Erzan'ın yazışmalarındaki detaylar ise oldukça dikkat çekiyor.

Yeni konuşmalarına ulaşıldı

Soruşturma çerçevesinde Erzan’dan ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayarlar üzerinde yapılan inceleme sonucu oluşturulan bilirkişi raporunda olaya ilişkin tespit edilen yazışmalara ve ses kaydı çözümlerine yer verildi.

29 Ekim 2023 tarihli bilirkişi raporunda, Seçil Erzan’ın ‘Diba’ isimli bir kullanıcıyla 11 Ocak ile 12 Ocak tarihli yazışmaları yer aldı.

"Bir sorun çıkarsa her şey patlar"

Erzan’ın ‘Diba’ diye kaydettiği kişiyle konuşması şu şekilde:

Seçil Erzan: "Abla.’’

Diba: "Ne oldu niye bozuksun. Müsait olunca yaz bana ben duadayım’’

Seçil Erzan: "Bugün bin şükür, beklediğim şey geldi ama yetmiyor biraz daha gelmesi gerekiyor abla. Bir de işte bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı vermedim. Onlar da fark etti bir de onu çözmem gerekiyor şimdi. Konu çok önemli bu işlerle bağlantılı. Oradan da bir sorun çıkarsa her şey patlar. İnsanlıktan çıktım artık.’’

"Sana 60 bin TL göndereceğim"

Diba: "Allah’ım zorunu kolaya çevirsin inşallah, hayırlısıyla sonlandırsın. Tamam canım benim, bu akşam ona da okuyalım. Ben elimden geleni yapacağım sen merak etme. İnşallah bunu da atlatacağız. Canım yanmıyor. Benim canım acımıyorsa bir şey olmaz inşallah kızım. Yine de Allah bilir takdir ilahinindir, olmayacak diye düşünüyorum. Cuma günü de duan var, inşallah dualarda buluşuruz.’’

Seçil Erzan: "Allah razı olsun ablacım. Yarın sana 60 bin TL göndereceğim. Yardım et bana abla iyice karışmasın ortalık.’’

"Kur’an’da adını zikrederek dua ettik"

Konuşmanın devamında, ertesi gün Diba’nın Erzan’a yeniden mesaj attığı ve şu şekilde konuşmaların geçtiği görüldü:

Diba: "Kızım nasılsın? Üstlerinden sorun var mı? Bana yaz, bütün gece okundu, bugün de Kur’an’da adını zikrederek dua ettik. Allah’ım kabul etsin inşallah.’’

Seçil Erzan: "Allah’ım kabul etsin. Ben aynıyım abla’.’

Diba: "Sen dimdik, gümbür gümbür ayakta dur ve kimseye taviz verme. Allah’ın izniyle inşallah adım adım yanındayım. Her şey hallolacak.’’

Seçil Erzan: "Ablam dua et.’’

Diba: "Duadayım.’’

Ne olmuştu?

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edildi.

20 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında ise mahkeme, Şube Müdürü Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)