Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık olayı: Fatih Terim'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı Fatih Terim’in savcılıktaki ifadesinde "Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok.” dediği öğrenildi. Olayı duymasıyla birlikte bankadaki parasını eşi Fulya Terim’in hesabına aktardığını da söyleyen Terim, bu paranın 3 milyon dolar eksik gönderildiğini aktardı.

ensonhaber.com

Futbol dünyasında patlak veren milyon dolarlık dolandırıcılık olayı gündeme bomba gibi düştü.

Dolandırıcılık zinciri, Teknik direktör Fatih Terim'in yüksek kâr getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'a 300 bin dolar vermesiyle başladı.

Futbol dünyası 'yüksek kâr vaadiyle' dolandırıldı: Yaklaşık 25 milyon dolar...

Adının da zamanla 'Fatih Terim fonu' olarak kaldığı dolandırıcılık zincirine daha sonra Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan ve Semih Kaya'nın da olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Yüksek kâr getirisi vaadiyle futbol dünyasından 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdığı öğrenilen Seçil Erzan’ın duruşması geçtiğimiz gün görüldü.

"Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum"

Davanın ilk duruşmasında savunmasında “Dolandırıcı değilim ben dolandırıldım” diyen Erzan savunmasında, “Ben batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım” dedi. Erzan, “Faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hale soktu.” ifadelerini kullandı.

Erzan daha sonra şu ifadeleri kullandı:

“Faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hale soktu. Şubat ayından sonra ben baskı altına girdim. Bu insanlar 7/24 beni rahatsız ettiler. Çok kötü olaylar yaşadım, evimi bastılar, silahla tehdit ettiler, mermi gösterdiler, işten attıracağız diye tehditler ettiler. İnsanların hepsi kağıt parçası istiyorlardı çünkü o kağıtlar ‘ben size borçluyum’ demekti. Ben dolandırıcı olsaydım kimseye senet vermezdim. Banka dolandırıcılığı yapsaydım cebimde para olurdu. Bu salondaki herkes benim etimden sütümden faydalandılar. Ben sadece canımla kaldım. Ben bankadan para alıp vermesem de kendi malımı satıp onlara para verdim. Kaçmadım, gitmedim. Amacım kimseyi dolandırmak değildi. Ben dolandırıldım. İnsanlar benim sayemde mülk sahibi oldu. Bana herkes çok para kazanmak için ikna olmuş şekilde geldi. Fon adı altında para aldığım kişiler oldu. Kazandırırken Seçil’dim, kazandıramayınca dolandırıcı oldum.”

"Fatih Terim bana 300 bin dolar para vermişti"

Erzan, “2011 yılında Florya şube müdürü oldum. 2020 yılına kadar kimseye borcum yoktu. Bu dönemde yakınlarım bana para verir değerlendirirdim. O dönem halka arza filan giriyordum kendi hesabımdan. 2020 yılında Galatasaray camiasında saygın biri 300 bin dolar para vermişti. O kişi kendisi elden parasını teslim etti, o parayı değerlendiriyordum. Bana verdiği paradan çok çok fazla istemeye başlayınca hayır diyemedim. İstediği zaman 50-100 bin gibi ona geri gönderiyordum.” dedi.

Terim'e borcu olmadığını söyledi

Mahkeme başkanının 300 bin dolar veren kişinin kim olduğunu sorması üzerine Erzan, Fatih Terim cevabını verdi.

Erzan, müşteki Emre Çolak’ın 3 milyon 200 bin dolar verdiğini ve bu paranın hepsini geri almadığını, Emre Belözoğlu’nun 4 milyon 200 bin dolar verdiğini ve geri almadığını, Arda Turan’ın teslim ettiği miktarı daha sonra yazılı beyanda bulunarak sunacağını söyledi. Fatih Terim’e borcu olmadığını savunan sanık, Fernando Muslera’nın ana parasından 500 bin dolarını ödenmediğini belirtti.

Erzan’ın ilk duruşmada, Ali Yörük’le birlikte tutukluluğunun devamına karar verildi.

Soruşturma kapsamında Erzan ile birlikte dört kişi tutuklandı. Ve şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, Erzan’la birlikte altı şüpheli hakkında “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından dava açtı.

216 yıla kadar hapsi istendi

Erzan’ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüphelilerin ise 4 yıl 6 aydan 97 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi.

Banka savunmasında konunun bankayla ilgili olmadığını öne sürerek “46 gün vadede dolar bazında yüzde 253 getiri vaadine inanmış olsa bile dokümanlardan şüphelenmemesi, elden ve üçüncü kişi hesabı üzerinden para vermesi, ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır.” dedi.

Arda Turan: Seçil bütün servetim sendeydi ya ben ne yapacağım şimdi

Soruşturma kapsamında tutuklanan Erzan’ın cep telefonuna da el konuldu. Yapılan inceleme sonucunda Erzan’ın WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı.

Arda Turan sözde fona yatırdığı para geri ödenmeyince Seçil Erzan’a "Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil?" diye mesaj attığı da kayıtlara geçti.

Öte yandan İddianamede, 18 müştekinin toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtildi. Söz konusu rakamın bazı kaynaklarda 55 milyon dolara kadar çıktığı ifade ediliyor.

Terim'in ifadesi ortaya çıktı

Yaşananların ardından yaşanan dolandırıcılık olayıyla ilgili eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın müştekilere fona girmesi için referans olduğunu söylediği Fatih Terim’in ifadesi ortaya çıktı.

Terim ifadesinde; 6 Nisan’da bankayla iletişime geçtiğini, Erzan’ın olayını duyunca bankaya sinirlendiğini ve bankada bulunan parasını çekmek için harekete geçtiğini ifade etti.

İfadeye göre Terim, 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira ve 3 milyon dolar parasını çekmek istediğini bankaya iletti.

Terim, bankanın 2 Haziran tarihine kadar yalnızca 219 bin dolar ve 47 bin 400 lirasını geri ödediğini 3 milyon dolarını ödemediğini dile getirdi.

"Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yoktur, bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim"

Terim'in ifadesi şu şekilde:

Banka şube müdürü Seçil Erzan’la, yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayım. Yaklaşık 11 yıldır bu bankanın müşterisiyim. Hayatımda hiçbir zaman o bankanın hem Florya’daki hem de Levent’teki şubesine gitmedim. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan yanıma gelip Florya’daki tesislerde imzamı alırdı. Hatta evime de geldiğinde belgelere imza atmışlığım olmuştu. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yoktur. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim.

"6 Nisan’da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya Hanım'la mesajlaştım"

Fakat ben zaman zaman çalıştığım bankacılara durumumun ne olduğunu sorarım. Onlar da bana parasal durumuma ilişkin excel tablosu olacak şekilde bir görsel fotoğraf çekip bana yollarlar. 6 Nisan’da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya Hanım'la mesajlaştım. Gönderdiği tabloda 3 kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219 bin 300 dolar, 47 bin 400 lira ve 3 milyon dolar şeklinde bilgiler yer alıyordu.

"Seçil Erzan olayına sinirlendim ve eşimin farklı bir bankadaki hesabına gönderdim"

Sonrasında Seçil Erzan olayını duyunca ben bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın, eşim Fulya Terim’in farklı bir bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 liranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Fakat 3 milyon dolar halen gönderilmedi.

"3 milyon doları halen vermedikleri için bankada çalışan Rüya Hanım’dan şikayetçiyim"