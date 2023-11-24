Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık olayında Denizbank'ın teftiş raporu ortaya çıktı Futbol dünyasından birçok ismin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayda Denizbank'ın teftiş raporunda geçen ifadeler dikkat çekti. Raporda, 'Elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi, ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır' denildi.

ensonhaber.com

Ülke gündemi, futbol dünyasında yaşanan dolandırıcılık skandalıyla çalkalanmaya devam ediyor.

Öyle ki hem paranın miktarı hem de ismi geçenler epey dikkat çekiyor.

Dolandırıcılık halkasının ilk zinciri, yüksek kâr getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın ünlü isimlerden para toplamasıyla başladı.

Yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık davası: Futbol dünyasından çok sayıda isim olayın içinde

Fatih Terim’in aynı zamanda kendisinin de bir dönem finans danışmanı olan Seçil Erzan'a 300 bin dolar vererek başlayan ve adının da zamanla 'Fatih Terim Fonu' olarak kaldığı dolandırıcılık zincirinde Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adı olaya karıştı.

Erzan'ın kurduğu sistemin kısa sürede ortaya çıkmasının ardından futbol dünyasından 18 kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırıldığı öğrenildi.

Mahkeme, Erzan'ın da bu doğrultuda 226 yıl hapsini istedi.

"Ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranış"

Skandal olayın yankıları sürerken Denizbank’ın teftiş raporunda yer alan ifadeler ortaya çıktı.

Raporda, "Erzan'ın 46 gün vadede dolar bazında yüzde 253 getiri vaadine inanılmış olsa bile bu dokümanlardan şüphelenilmemesi, elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi, ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır." denildi.

Kim ne kadar kaptırdı?

İddianameye göre Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:

- Arda Turan: 13 milyon 900 bin dolar

- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

- Bülent -İnci Çeviker: 2 milyon 198 bin dolar

- Burhan Taşpolat-Evrim Pınar Güzel: 1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TL

- İsmail İbrahim Çağlar: 2 milyon 910 bin dolar

- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

- Ömer Kahraman: 940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL

- İbrahim Kocabaldır: 140 bin dolar

- Uğur-Nurettin Gözaçan: 500 bin dolar

- Nuray Şengüller: 312 bin dolar