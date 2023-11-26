Futbol dünyasını sarsan vurgun! Seçil Erzan'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Kime ne kadar para gitti... Aralarında tanınan futbolcuların ve iş insanlarının olduğu milyonluk dolandırıcılık olayında bankacı Seçil Erzan’ın, kayıp olan milyonlarca dolarları hangi isimlere ne kadar verdiği ortaya çıktı. İşte o isimler…

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Türkiye'nin gündeminde bir süredir dolandırıcılık olayları yer alıyor.

Bir yandan fenomenler bir yandan da futbolcular...

Şu sıralar ise özellikle sosyal medyada sıkça konuşulan isim, 'Seçil Erzan...'

Milyonluk vurgunun ayrıntıları ortaya çıkıyor

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı ve Fatih Terim’in de aralarında bulunduğu futbol dünyasından 18 isime, milyonluk vurgun yapıldığı olayla ilgili her geçen gün bir gelişme yaşanıyor.

Bankacı Seçil Erzan, yargı sürecinde verdiği ifadelerle dikkat çekiyor ve arka planda yaşananlar tek tek ortaya çıkıyor.

"Aza tamah etmediler..."

Erzan’ın kurduğu ponzi sisteminde milyonlarca doların kayıp olması ise davayı derinleştiriyor. Bu paraların nereye gittiği merak edilirken, Erzan ifadesinde kendisinden nasıl fazla para alındığını açıkladı.

Öyle ki Erzan, “Bu insanların faiz adı altında aza tamah etmemeleri beni bu hale getirdi.” ifadelerini kullanmıştı.

İşte Seçil Erzan’ın tek tek verdiği isimler ve aldıkları paralar…

Eski futbolcu Semih Kaya

Fon adıyla Semih Kaya’dan 3 milyon 200 bin dolar aldım. Fakat 5 milyon 700 bin dolar geri ödememe rağmen yakamı kurtaramadım. Ona fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan’dan aldım.

Eski futbolcu Ayhan Akman

Faizle para aldım ama çok daha fazlasını geri ödedim. Kendisine bir borcum bulunmamakta, aksine yüklü miktarda alacağım vardır.

İş insanı Barış Tari

Ondan aldığım tüm parayı ödedim. Ona verdiğim belgeler hala ondadır. Ödemiş olduğum senetleri icraya koyarak beni mağdur etmek istiyor.

İş insanı Erkan ErgeneBana para satan kişilerdendir. Kendisinden toplamda 300 bin dolar para aldım. Bu paranın 1.5 katı kadar fazladan faiz ödediğim kişidir.

Çorlu’da galerici Ali Yörük

Başka tefecilerden de para bulup bana getirirdi. Sonrasında bu parayı faiziyle geri alırdı. Ali Yörük bana boş senet de imzalattı.

Menajer Fırat Özdemir

Semih Kaya’nın menajeri Fırat Özdemir “Seni Türkiye’de yaşatmazlar, benim çok tanıdığım var, MİT başkanını tanıyorum” diye beni sürekli tehdit etti. Hatta Göktürk’teki evime gelerek tehdidi sürdürdü.

İş insanı Atilla Baltaş

Kendisinden faizle para aldım. Yüzde 50 faizle 1 milyon dolar geri ödeme yaptım. Bankada bana baskı kurup borçlu olduğuma dair senetler imzalattı. Beni kaçırmak için bana Şırnak Cizre’ye uçak bileti aldırdı.

Tefeci Süleyman Aslan

Süleyman Aslan isimli tefeciden 10 milyon TL aldım, 14 milyon TL geri ödedim. Ayrıca Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha vedi. Sonrasında ben ona 2 milyon 650 bin dolar ödedim.

Mimar Çetin Burak Özcan

Bozcaada’daki evimin tadilatlarını yapmıştı. Toplamda Burak’a fazladan 750 bin dolar verdim.

Kuzeni Tanın Yılmaz

Tanın Yılmaz benim öz teyzemin oğludur. Merve Yılmaz da Tanın’ın eşidir. Bu zamana kadar sürekli hem Merve’ye hem Tanın’a para verdim ancak doymadılar. Merve banka şubesinde bana saldırdı. Kolumdaki Rolex saatimi aldılar. Merve bana verdiği 1 milyon 200 bin TL’yi 5 milyon TL olarak geri aldı. Sonra 4 milyon getirip 6.5 milyon TL olarak geri aldı.