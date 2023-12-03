Futbol dünyasının dolandırıldığı olayda yeni kayıtlar: Şaka mı yapıyorsunuz Şeçil Hanım? Yüksek kar vaadiyle fon dolandırıcılığında Seçil Erzan’a 3 milyon 200 bin dolar kaptıran eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, 75 bin dolar kaptıran Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Futbol dünyasında yaşanan 'Yüksek kar vaadiyle fon dolandırıcılığı' her gün yeni bir ayrıntıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Denizbank'ın eski Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, 'Fatih Terim Fonu' olarak anılan dolandırıcılık olayında bilindiği üzere aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, gibi isimleri kurduğu sistemle dolandırdı.

Olayın yankıları sürerken şimdi de yeni mesajlar kayıtları ortaya çıktı.

Erzan'ın el koyulan cep telefonu üzerinde yapılan ön inceleme raporu dava dosyasında kendisine yer buldu.

Yeni mesajlar ortaya çıktı: Şaka mı yapıyorsunuz ya...

Buna göre Seçil Erzan'ın 'yüksek gelirli fon' adı altında yaptığı vurguna para yatıran eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın Erzan'a 7 Nisan'da gönderdikleri mesajlar dikkat çekti.

3 milyon 200 bin dolarla fona Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en fazla parayı kaptıran 3'üncü isim Emre Çolak'ın Erzan'a 7 Nisan'da, "Seçil Hanım bekliyorum 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Seçil Hanım?" şeklinde mesaj attığı belirlendi.

Çolak'ın aynı gün saat 15.22'de ise WhatsApp üzerinden Seçil Erzan'ı aradığı ancak ulaşamadığı görüldü.

Seçil Erzan'a para veren ve mağdur isimlerden bir tanesi de, 75 bin dolarını kaptıran Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın ve takımın da bir dönem tercümanlığını Musa Mert Çetin'indi.

"Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır eylesin"

Çetin'in Erzan'a, "Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır eylesin. 1 bekliyor biliyorsun. Aman daha azı olursa beni yorma hiç hayatta gitmem evine zaten o beni almaz. Herif telefonlarımı açmıyor. Sıkıldım zaten artık ne oluyorsa olur, onu durduracak bir kredim kalmadı" şeklinde veryansın ettiği belirlendi.

Yine mesajda, "İftardan sonra sendeyim parayla dedim. Zaten aksi olursa görürsün ne olacağını dedi. Seçil ben iftarı yapıp direkt sana gelirim. Seço neredesin cebin kapalı? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna" dedi.

Yine Çetin'in öğlen 15.03'te Erzan'ı aradığı ancak aramanın cevapsız bırakıldığı saptandı.

"Artık bu işi soracağım haberin olsun"

Sabah'ın haberine göre Erzan'ın ifadelerinde, "Ayhan Akman'a hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı" dediği Ayhan Akman'ın mesajları da dosyada yer aldı.

Akman, 7 Nisan Cuma günü, "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun" dediği, Erzan'ın bu mesaja herhangi bir cevap vermediği görülürken, Akman'ın 3 gün sonra, Erzan'ın gözaltına alındığı tarih olan 10 Nisan'da bir daha mesaj atarak, "Aramayı düşünüyor musun beni" şeklinde sitemli bir mesaj attığı ancak buna da cevap alamadığı görüldü.

Cep telefonunun ön inceleme raporuna göre Erzan, özellikle WhatsApp görüşmelerinin çoğunluğunun silindiği, gerçekleşen konuşmalarda Erzan genellikle para aldığı isimlerden süre istedi, oyaladı.

Karşı taraftan gelen mesajlara ve aramalara çoğu zaman cevap vermediği vurgulandı.