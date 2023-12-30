Futbol tarihine geçen gecede neler oldu? Tüm detaylar ve gizlenen gerçekler! Suudi Arabistan'da, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin arkasında yatan detaylar ortaya çıktı.. İşte tarihi maçta çıkan krizin nedenleri...

ensonhaber.com

Türkiye'nin gündemine, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin iptali krizi damgasını vurdu.



Suudi yetkililerin bazı taleplere olumsuz yanıt vermesi sonucu iptal olan final karşılaşmasının neden iptal olduğu, ve tarihi gecede neler yaşandığı ise merak konusuydu.

İki takım da sözleşmeye yeni eklemeler yapmak istedi

Galatasaray'ın "Ne Mutlu Türküm Diyene", Fenerbahçe'nin ise "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" pankartları ve Atatürk resimli tişörtlerle maça çıkma isteği ve bunu sözleşmeye dahil etmek istemesi krizi çıkaran neden oldu.



Riyad yönetimi ise bu istekleri yeni sözleşmeye eklemeyerek ilk yapılan sözleşmeyle devam etmek istedi.

Onaylanan ve imzalanan ilk sözleşmede; İstiklal Marşı, Cumhuriyet kutlaması, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ise kabul görmüştü.

Fenerbahçe'nin bu talebi 28 Aralık günü akşam, Galatasaray'ın ise maçın oynanacağı günün sabahında ilettikleri ortaya çıktı.



Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu yeni talepleri karşılık bulmayınca kulüplere maçın iptal edildiği bilgisi verildi.

Suudi Arabistan'da oynanması fikri Ali Koç'un

Maçın Suudi Arabistan'da oynanmasına yönelik talebi ise Ali Koç'un yaptığını gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz aylarda yazısında belirtmişti.



Altaylı, Ali Koç'un TFF Başkanı'na maçın Suudi Arabistan'da oynanması durumunda kulüplerin ciddi bir gelir elde edeceğini söylediğini aktarmıştı.