Futbolda vurgun davasında duruşma yarın! Futbolcular için kritik karar: Eğer gelmezlerse... Türkiye gündemini günlerce meşgul eden Seçil Erzan fon vurgunuyla ilgili dava, yarın görülecek. Davaya katılması gereken futbolcuların gelmemesi halinde ise zorla getirilme kararı devreye girecek.

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ensonhaber.com

Futbolda vurgun davası, Türkiye'nin gündeminden düşmüyor.

Bankacı Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdı.

21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandıran Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Erzan'ın hakim karşısına yeniden çıkacağı dava ise yarın görülmeye başlanacak.

Futbolcular için süre daralıyor

Erzan'ın hakim karşısına çıkacağı davada futbolcular için ek süre verilmişti. Bu süre ise yarın dolacak.

Mahkeme, müştekiler Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera’nın avukatlarına müvekkillerini hazır etmeleri için son kez süre verilmesine, aksi takdirde haklarında zorla getirme kararı çıkarılacağına geçtiğimiz davada hükmetti.

Eğer futbolcular yarın davaya katılmazsa, mahkeme haklarında zorla getirilme kararı çıkartacak ve uygulayacak.

Sim kart şifresi istendi

Heyet, dosyada bulunan ve Denizbank şubelerinde hesabı bulunan müştekilerin sanık Erzan tarafından yapılan sorgulamalara ilişkin Log kayıtlarının istenilmesine, ayrıca MASAK’a yazı yazılarak dosyayla ilgili düzenlenen raporun tamamının mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, tanık Semih Kaya’nın sunduğu mail çıktısının eklenmek suretiyle Denizbank’a yazı yazılarak varsa aslının istenilmesine, ayrıca sanık ile avukatına daha önce raporu alınan telefon içindeki sim kartın şifresini bildirmesi için 10 gün süre verilmesine karar verdi. Eksikliklerin giderilmesine hükmeden heyet duruşmayı 8 Mart tarihine ertelemişti.

Vurgun davasının detayları

Denizbank'ın Levent şubesinde müdür olduğu dönemde futbol dünyasının ünlü isimlerini ve iş adamlarını hedef alan Seçil Erzan, yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılığa başladı.

Erzan, müdürlük görevini yürüttüğü sırada yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu, Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı.

Son duruşmada neler oldu

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Seçil Erzan, Kasım 2011'de Denizbank'ın Florya Şubesi'nde çalışmaya başladığını, Temmuz 2010 ile Kasım 2011 tarihleri arasında bir kişinin kendisine teslim ettiği 1 milyon lirayı kaybettiğini belirterek sözlerine başladı.

Erzan, MASAK'ın herkesin hesaplarını incelemesi ve bahsedilen dönemde kendisine verilen paralardan hangi müştekinin ne kadar aldığının ortaya çıkarılması talebinde bulundu.

Hakim karşısındaki savunması devam eden Erzan, ayrıntılarıyla süreci anlattı. Davaya Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve Semih Kaya katıldı.

Kim ne kadar kaptırdı?

Milyon dolarların havada uçuştuğu dolandırıcılık olayında tahmin edilen tahmini kayıp tutarı, Türk Lirasıyla 1 milyar 260 milyon TL civarında...

Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:

- Arda Turan: 13 milyon 900 bin dolar

- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar

Ağlaya ağlaya ifade verdi

Son davada ifade veren Seçil Erzan, mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Seçil Erzan'ın, savunmasında şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder."