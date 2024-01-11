Futbolda fon davasında beklenen gün geldi! Bütün isimler yüzleşecek: Arda Turan, Emre Belözoğlu.. Ponzi sistemi ile birçok ismi dolandıran ve hakkında 256 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Ercan, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkıyor. Mahkemede, müşteki sıfatıyla yer alan futbolcularla Erzan’ın yüzleşmesi ve ortaya çıkan mesajlaşmaların sorulması bekleniyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Bankacı Seçil Erzan, bir süredir kamuoyunun sıkça duyduğu bir isim...

Futbol ve iş dünyasındaki tanınan isimleri yüksek fon vadiyle dolandıran Erzan, şimdilerde parmaklıklar ardında.

Dosyada adı geçenler ise Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fatih Terim, Terim Ailesi, Selçuk İnan, Emre Çolak, Fernando Muslera...

Erzan'ın kırdığı telefondaki mesajlar ortaya çıkmaya başladı ve geçtiğimiz haftadan bu yana gündemde yer aldı.

İkinci kez hakim karşısına çıkacak

Şimdi ise olaya ilişkin beklenen gün geldi. Seçil Erzan, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Duruşmada futbolcuların da aralarında bulunduğu 7 müşteki, 11 kişi de tanık olarak dinlenecek.

Arda Turan kilit isim

Erzan ve müştekilere, kırık telefondan çıkan mesajlar da sorulacak.

Mesajlarda ise en çok dikkat çeken isim Arda Turan. Eski futbolcu Turan ile yapılan konuşmalar önem arz ediyor. Nedeni ise Turan’ın sisteme en çok para kaptıran isim olması.

252 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan 62 sayfalık iddianamede; Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan, Nestor Fernando Muslera, Buse Terim Bahçekapılı ve eşi Volkan Bahçekapılı’nın da arasında bulunduğu 18 kişi, müşteki olarak yer aldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Erzan’ın, 18 kişiye yönelik “nitelikli dolandırıcılık” ve 12 kez “özel belgede sahtecilik” suçlarından toplam 69 yıldan 226 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

"Canımsın inşallah iyi olacak her şey"

İşte Seçil Erzan ile Arda Turan'ın dikkat çeken mesajlaşmalarından bazıları...

Seçil Erzan: Yaparsa Hakan Balta yapar en aklı başında.

Arda Turan: Bunun tek yolu bence yüklü mevduatı olan müşterilerinden birine güvendiğin samimi olduğun size bir aylık bir işlem yapacağız 2 milyon dolarına makul bir şey kazanacak birini bulmak.

Arda Turan: 800 bin dolar nefes aldırmaz mı?

Seçil Erzan: Net hepsi belli olsun aldırtacağım.

Arda Turan: Allah büyük sende okeyse ben de buraları okeyleyeceğim.

Seçil Erzan: Okey Canım.

Arda Turan: Benim bu akşam çıkması gerekeni de konuş ricam senden.

Seçil Erzan: Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık. İyi ki ama iyi ki varsın. Bu akşam her şeyi çözecekler.

Arda Turan: Canımsın inşallah iyi olacak her şey.