Futbolda fon vurgunu davasında son gelişmeler... Kenan Taş mahkeme salonundan aktarıyor Seçil Erzan'ın ikinci kez hakim karşısına çıktığı fon vurgunu davasında Erzan'ın savunmasında uzun uzun geçmişinden bahsettiğini belirten duruşmayı mahkeme salonundan takip eden Kenan Taş, gelişmeleri saat 20.00'de YouTube kanalında kamuoyu ile paylaşacak.

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ensonhaber.com

Türkiye, Seçil Erzan'ın 'Fatih Terim fonu' vurgununun davasına kilitlendi.

Aylardır kamuoyunda merakla takip edilen, "yüksek kârlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık olayında mahkeme süreci başladı.

Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Semih Kaya ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklu bulunan Denizbank'ın Florya Şubesi eski müdürü Erzan, ikinci kez hakim karşısında.

Bugün başlayan duruşmaya futbolcu Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da katıldı.

Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan ise mazeret dilekçesi vererek duruşmaya katılmadı.

"Kimin ne kadar aldığı araştırılsın"

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Seçil Erzan, Kasım 2011'de Denizbank'ın Florya Şubesi'nde çalışmaya başladığını, Temmuz 2010 ile Kasım 2011 tarihleri arasında bir kişinin kendisine teslim ettiği 1 milyon lirayı kaybettiğini belirterek sözlerine başladı.

Erzan, MASAK'ın herkesin hesaplarını incelemesi ve bahsedilen dönemde kendisine verilen paralardan hangi müştekinin ne kadar aldığının ortaya çıkarılması talebinde bulundu.

Hakim karşısındaki savunması devam eden Erzan, ayrıntılarıyla süreci anlatıyor.

Kenan Taş mahkeme salonundan aktarıyor

Kamuoyunun yakından takip ettiği davayı birçok gazeteci salondan takip ediyor.

Onlardan biri de Kenan Taş...

Sabah erken saatlerden itibaren adliyede olayı takibe başlayan Taş, sosyal medya hesabından da anlık bilgiler veriyor.

Salonda bulunan Taş, son paylaşımında, duruşmada saatler ilerlemesine rağmen Erzan'ın henüz geçmişini anlattığını belirtti.

Tüm gelişmeler 20.00'de YouTube kanalında

Kenan Taş, "Mahkeme devam ediyor. Seçil Erzan hala geçmişini anlatıyor. Atilla Baltaş ve aile meselelerini geçemedi." ifadelerini kullandı.

Duruşmanın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, duruşma çıkışı son bilgiler de saat 20.00'den itibaren Cüneyt Özdemir YouTube kanalında olacak.

Kenan Taş'ın gözünden Seçil Erzan davasında son gelişmeler için tıklayınız...

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