'Futbolda şike' davasında dosyası ayrılan 5 sanıkla ilgili karar verildi

'Futbolda şike' davasında dosyası ayrılan 5 sanıkla ilgili karar verildi

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen davadan dosyası ayrılan 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) futbolda şike kumpasına ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan sanıklar Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer, Ali Çelik, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli'nin yargılandığı davada karar çıktı.

Fetullah Gülen'in bir dönem avukatlığını yapan Orhan Erdemli "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'FUTBOLDA ŞİKE' DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Sanık Nazif Aktaş ise aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklar Mehmet Baransu, Ali Fuat Yılmazer ve Ali Çelik hakkındaki dava ise mükerrer suç nedeniyle reddedildi.