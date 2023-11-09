Futbolda şike iddiası: Savcılık soruşturma başlattı TFF 1. Lig'de yer alan Tuzlaspor'un bilet fiyatlarının dikkat çekmesiyle başlayan olaylar savcılığı harekete geçirdi. Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında kara para aklama ve örgüt kurmak suçlamasıyla soruşturma açıldı.

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Son dönemde futbol dünyası bahis ve şike iddialarıyla çalkalanıyor.

Gazeteci Murat Ağırel geçtiğimiz salı günü Halk TV'de yayınlanan 'Kayda Geçsin' isimli programda Tuzlaspor ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

Ağırel, Tuzlaspor’un maç biletlerinin geçtiğimiz ve bu sene Passolig’de 17 bin, 21 bin, 35 bin ve 50 bin TL gibi tutarlara satıldığını aktardı.

Ağırel daha sonra biletlerin satılmış görünmesine rağmen tribünlerin boş kaldığını ve Tuzlaspor üzerinden şike döndüğünü söyledi.

Ağırel daha sonra ise TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Keçiörengücü-Tuzlaspor maçındaki garipliğe dikkat çekti.

Bilet fiyatları, bahis ve şike iddiaları peş peşe geldi

Tuzlaspor'un galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada hem skorla hem de maçla ilgili bir Rus bahis sitesinde şaşkına çeviren bir bahse para yatırıldı.

Oynanma ihtimali çok düşük olan seçeneğe 475 bin lira yatırıldığı görüldü.

Tuzlaspor, mücadeleyi 90+8'de bulduğu golle 2-0 kazanırken, Keçiörengücü takımı ilginç bir gol yedi.

Keçiörengücü'nün kaçırdığı pozisyon sonrası Tuzlaspor ani atakta golü bulurken, kaleci Metin Uçar kaleyi boş bıraktı ve top orta sahadan ağlarla buluştu.

Ağırel bu kez de konuyla ilgili paylaşımına şu notu düştü:

"Keçiören-Tuzlaspor maçına ait Rus bahis sitesinde oynanan 475 bin TL lik bahis . Oynayan kişi “Tuzlaspor kazanır” demiş. Bahis sitesinin oranı 1’e 10. Maçı Tuzlaspor kazandığı için bahis oynayan da 4 milyon 750 bin TL kazanmış. Neden böyle yüksek bir oran verdiğine baktığımda ise meğer bahis oynayan kişi “Tuzlaspor kazanır” dememiş. Tuzlaspor “-1 handikap ile kazanır” ihtimaline oynamış. Yani “Tuzlaspor en az 2-0 kazanır” bahsine girmiş. Bahis kuponu ve oynanan adrese ulaştım. Belgelerini de paylaşıyorum. Tesadüftür mutlaka .Ancak bu tür sanal bahis sitelerinde bu kadar iddialı kuponlardan haberdar mısınız?"

Gündeme getirilen iddialar üzerine savcılık harekete geçti.

Tuzlaspor Başkanı Berzan'a soruşturma açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmayı başlatan savcılık, ifadesine başvurmak üzere gazeteci Ağırel'i adliyeye davet etti.

Ağırel de savcılığın ‘bilgi almak’ için kendisini çağırdığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ağırel X hesabından, ''Salı günü HalkTV'de "Kayda Geçsin" programında Tuzlaspor ile ilgili anlattıklarım hakkında savcılık bilgi almak için çağırdı. Bildiklerimi ve elimdeki belgeleri kaynağımı açıklamadan savcılığa verdim. Böylelikle Tuzlaspor’a da soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kamuoyunun takdirine'' ifadelerini kullandı.

Şaşkına çeviren bilet fiyatı

TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak Tuzlaspor - Eyüpspor maçının bilet fiyatları tepki çekmişti.

1920 kişilik kapasiteli Sancaktape stadyumunda oynanacak müsabakanın satışa çıkan biletlerin fiyatları ise, 1. Kategori 17 bin TL, Misafir Tribünü ise 21 bin TL olarak belirlenmişti.

Tribünler boş kaldı

26 Ağustos'ta oynanan maçta tüm biletlerin satıldığı söylenirken, tribünler ise boş kalmıştı.

Geçtiğimiz sezonun 35. haftasında 29 Nisan 2023 tarihinde oynanan Tuzlaspor-Eyüpspor maçının bilet fiyatları da 38 bin TL ve 50 bin TL olarak satışa çıkmıştı.

Tuzlaspor bu sezon 9. haftada 21 Ekim'de evinde oynadığı Kocaelispor maçının biletlerini 1. kategori 4 bin lira, konuk ekip için ise 5 bin liradan satışa çıkarmıştı.

4 yılda 127 oyuncu transfer edildi

Öte yandan yine Tuzlaspor ile ilgili yaşanan bir başka ilginç durum da takıma yapılan transferler.

Tuzlaspor 4 sezonda 127’si yeni oyuncu, kalanları kiralık olmak üzere toplam 174 oyuncu transfer etti.

Ayrıca yine 1 sezonda 8, 2 sezonda 14 teknik direktör değiştirildiği göze çarpıyor.