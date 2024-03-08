Futbolda vurgun davası! Arda Turan ifade veriyor: Paramı alayım, Seçil yatmasın... Futbolda büyük vurgun davasında Seçil Erzan hakim karşısına çıkarken, futbolcular ise ifade vermeye başladı. Muslera ile başlayan ifadeler Arda Turan'la devam ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında sanıklar arasında yer alan Seçil Erzan, bugün 4. kez hakim karşısına çıktı.

Erzan'ın yargılandığı davada zorla getirilme kararı olan Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera müşteki sıfatıyla davaya katıldı.

Adliyeye ilk olarak Muslera gelirken akabinde ise Turan ve Belözoğlu geldi.

Dava Seçil Erzan'ın getirilmesiyle birlikte başladı ve Fernando Muslera, ilk ifadesini verdi.

Duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren Muslera'nın ardından söz Arda Turan'a geldi.

Turan'dan şaşırtan sözler

Duruşmada ifade veren Arda Turan, parasını almak istediğini hatta parasını alması durumunda Erzan'dan şikayetçi olmayacağını söyledi.

Gazeteci Kenan Taş'ın mahkemeden aktardıklarına göre Turan'ın sözlerinin devamında şunlar yer alıyor;

"Paramı alayım, ceza almasın"

Ben biraz safım saf olmasam verir miyim bu kadar parayı? Efendim ben parayı almak istiyorum ben paramı alayım isterse ceza almasın. Paramı alayım ceza yatmasın.

"Hayatımda hiç faiz almadım"

Hem kendi adıma hem de bu arkamdaki kadın (Seçil) adına çok üzgünüm. Kendisi çok başarılı bir bankacıydı. Terfi ettirilerek Levent şubeye müdür oldu.



Hayatımda hiç faiz almadım. Seçil Erzan beni faiz olmadığına fon olduğuna ikna etti.

"7.5 milyon dolar kaybettim"

Ben tamamıyla Denizbank'a güvenerek verdim. Seçil Erzan Denizbank şube müdürüdür. Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu sorumludur.



Sahip çıkacaklardı şube müdürlerine. Ama suçludur demiyorum bakın. Denizbank şube müdürüne parayı verdim ben. Tehdit etmedim onu hakaret etmedim 7.5 milyon dolar kaybettim.

Fatih Terim sorusuna cevap

Fatih Terim sorusuna aynı cevabı verdi: büyüğümüz kendisi Hakan Ateş'i tanıyor o sebeple dahil oldu.

Kaptırılan paralar

Milyon dolarların havada uçuştuğu dolandırıcılık olayında tahmin edilen tahmini kayıp tutarı, Türk Lirasıyla 1 milyar 260 milyon TL civarında...

Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:

- Arda Turan: 13 milyon 900 bin dolar

- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar

- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar

- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar

- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar

- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar

- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar