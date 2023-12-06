Futbolda yüksek gelirli fon vurgunu! Seçil Erzan'ın evinden sadece 67 bin TL çıktı
ensonhaber.com

Türkiye'nin gündemine oturan fon vurgununda adli süreç devam ediyor.

Bankacı Seçil Erzan'ın olayın merkezinde olduğu fon vurgununda özelikle eski Galatasaraylı futbolcular bulunuyor.

Seçil Erzan'ın Fatih Terim ile yakın ilişkisi ve Galatasaraylı eski futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Semih Kaya ve Emre Çolak'ın dolandırılması nedeniyle olayın 'Fatih Terim fonu' olarak adlandırılmasına neden oldu.

Toplamda 1 milyar 289 milyon 15 bin lira kaptıran futbolcu ve iş insanlarından oluşan yaklaşık 18 kişilik gruptan birçok isim şikayette bulundu ve ifade verdi.

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Erzan'ın gözaltına alınması ve ede arama

Her gün olayla ilgili yeni ifadeler ve yani isimler ortaya çıkarken, vurgunu yapan Erzan'ın gözaltına alınması ve evinde yapılan aramaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Olayın emniyete intikal etmesinin ardınadan polis 10 Nisan'da harekete geçti.

İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nde görevli dört polis Erzan’ın Çorlu’daki evine gitti.

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Evinden 67 bin TL çıktı

Gece saatlerinde gözaltına alınan Erzan polise direnmezken evde arama yapıldı.

Aramalar sonucunda soruşturma tutanaklarına deste deste paralarla görüntüleri giren Erzan'ın evinden sadece 67 bin TL çıktı.

Yapılan hesaba göre milyonlarca dolar kaptıran mağdurlara bulunan para bölüştürülse 3 bin 700 lira düşüyor.

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