G7 zirvesi ne zaman, nerede 2021? G7 zirvesine hangi ülkeler katılıyor?

G7 zirvesi ne zaman, nerede 2021? G7 zirvesine hangi ülkeler katılıyor?

Dünyanın en büyük yedi ekonomisinin liderlerini buluşturan G7 zirvesi için geri sayım başladı. Peki G7 zirvesi ne zaman ve nerede yapılacak? Zirveye hangi ülkeler katılacak?

Dünya ekonomisinin en önemli 7 ülkesini oluşturan G7, küresel ekonominin önemli sorunlarını tartışmak amacıyla düzenlenen resmi olmayan bir forum olarak her yıl toplanıyor.

G7 zirvesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin temsilcilerinin başkanlık edeceği toplantının gündeminde kripto para birimleri olacak.

Peki, G7 zirvesi toplantısı ne zaman? 2021 G7 zirvesi nerede yapılacak?

2021 G7 ZİRVESİ NE ZAMAN VE NEREDE?

12 Şubat’ta İngiltere’nin ev sahipliğinde yapılacak zirvede başta koronavirüs pandemisinden doğan ekonomik kriz olmak üzere genel finansal manzara değerlendirilecek.

Bu yıl 47.’si düzenlenen zirveye ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere’nin yanı sıra Avrupa Birliğinden de iki temsilci katılıyor.

Ayrıca Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hindistan Başbakanı Neandra Modi ve Güney Kore Başkanı Moon Jae-in de toplantıda misafir olarak yer alacak. Bu yılki toplantı ayrıca Joe Biden döneminde gerçekleşecek ilk G7 zirvesi olacağından ötürü ayrı bir önem taşıyor.

Biden'ın yanı sıra Japonya'nın yeni başbakanı Yushihide Suga için de ilk G7 toplantısı olacak.

G7 ÜLKELERİ HANGİLERİDİR?

Bu gruba üye ülkeler net küresel zenginliğin yaklaşık olarak %64’ünü oluşturmaktadır.