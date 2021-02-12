G7 zirvesi nedir? G7 zirvesi ne zaman, saat kaçta?

Milyonlarca kişi, ‘G7 zirvesi ne zaman?’ sorusunun cevabını merak ediyor. G7 zirvesinde, kripto paraların geleceği de ele alınacak. Peki, G7 zirvesi ne zaman, saat kaçta?

G7 zirvesinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya katılacak ülkeler arama motorlarında araştırılıyor.

Kripto paraların gidişatını etkileyecek olan G7 zirvesi merakla bekleniyor. Kripto paraların da masaya yatırılacağı toplantıda, finans liderlerinin yükselen piyasa borç sorunları ve dijital vergilendirme hususu konuları ele alınacak.

Peki, G7 zirvesi ne zaman, saat kaçta? G7 zirvesi kripto paraları nasıl etkileyecek?

İşte, merak edilenler...

G7 ZİRVESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

G7 zirvesinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dünya ekonomisinde söz sahibi 7 ülke başkanının katılacağı G7 zirvesinin en önemli konularından biri ekonomi ve kripto para piyasası olacak.

Toplantı 12 Şubat 2021'de İngiltere’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Online olarak gerçekleşecek olan G7 zirvesinin başlangıç saati hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.





G7 ZİRVESİ NEDİR?

G7 (Group of Seven), dünya ekonomisinde en büyük söz sahibi yedi ülke arasında kurulan bir birliktir.

Grup Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta ve Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir.







