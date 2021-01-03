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- Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 terörist öldürüldü
Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- AA & Ensonhaber
- 03.01.2021 - 09:14
- Güncelleme : 03.01.2021 - 10:15
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.
Mehmetçik, Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında hain teröristlere göz açtırmıyor.
5 TERÖRİST İNLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"2021'İN İLK HABERİ GABAR'DAN"
Haberi Twitter üzerinden duyuran Bakan Soylu, "2021’de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi... İnlerine girdiler. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin..." ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonun bölgede devam ettiği belirtildi.