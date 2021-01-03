Gabar Dağı'nda öldürülen 2 teröristin gri kategoride yer aldığı belirlendi

Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde yer aldığı tespit edildi.

Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde bulunan bir mağarada 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin silah ve mühimmatlarına da el konulmuştu.

İKİSİ GRİ KATEGORİDEN

İçişleri Bakanlığı 5 teröristten 2'sinin gri kategoride arananlar listesinde olduğunu duyurdu.

Teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde takım sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Evrim Cembeli" kod adlı Menice Özkan olduğu ve 6 Mayıs 2018'de Şırnak-Güçlükonak-Yağızoymak bölgesinde zırhlı aracın geçişi sırasında EYP ile saldırı eylemine katıldığı tespit edildi.

Diğer teröristin de "Tekoşin Cudi" kod adlı Edibe Kündün olduğu ve sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde örgütün erzak, malzeme, silah ve mühimmat depolarının sorumluluğunu yaptığı ortaya çıktı.