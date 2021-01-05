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- Gabar Dağı'ndaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
Gabar Dağı'ndaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
Şırnak'taki mağarada tespit edilen teröristlerin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsü ortaya çıktı.
- DHA
- 05.01.2021 - 13:23
- Güncelleme : 05.01.2021 - 13:52
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat (JÖH) ve komando birliklerince, 5 terörist silahları ile beraber etkisiz hale getirilmişti.
'Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu' kapsamında sığındıkları mağarada yakalanan teröristlerden 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı tespit edilmişti.
Operasyonun ardından teröristlere ait çok sayıda mühimmata da el konulmuştu.
OPERASYON ANI KAMERADA
Bugün ise teröristlerin inlerinde öldürüldüğü operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, tespit edilen mağaraya jandarma tarafından SİHA atışı yapıldığı ve imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği yer aldı.
Gabar Dağı'ndaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon