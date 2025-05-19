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Haber Merkezi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak ilinde bulunan Gabar'dan seslendi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile birlikte Şırnak’taki Gabar Dağı’nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “Gençler ile Kortej Yürüyüşü”ne katıldı.

Alparslan Bayraktar ve Numan Kurtulmuş, etkinlik kapsamında yürüşüşün ardından birer konuşma gerçekleşti ve sembolik olarak kuyuda çalışma gerçekleştirdi.

NUMAN KURTULMUŞ: GABAR'DAN ÇIKAN PETROL SADECE PARADAN İBARET DEĞİL

Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi gerçekleşiyor diyerek, Gabar'dan çıkan petrolün sadece paradan ibaret olmadığını dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası süreci değerlendirirken, "Süreç planlandığı gibi gidiyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Tüm siyasi partiler sürece omuz vermeli." dedi.

"GABAR'DAKİ BU KUYU TAM BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN SİMGESİ"

Numan Kurtulmuş, "Şu karşınızda duran sadece bir kuyu değil Türkiye'nin tam bağımsızlık idealinin bir sembolüdür. Artık bu dağlarda korku değil kardeşlik türküleri değil, bu dağlarda hep birlikte birlik beraberlik türküleri söylenecek." dedi.

ALPARSLAN BAYRAKTAR: GABAR, ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI DÜŞÜRECEK BİR PROJE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise "Gabar'da günlük üretim 81 bin varili aştı." dilerek, şu açıklamalarda bulundu:

Sayın Cumhurbaşkanımız Karadeniz'den yeni bir müjde verdi. 75 milyar metreküplük rezerv keşfimizi paylaştı. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki çalışmalarımız devam ediyor. Gabar, Enerjide dışa bağımlılığı düşürecek bir proje. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi. 680 kilometrelik yol ağı yaptık buraya. Şırnak göç veren değil göç alan yer haline geldi.

GABAR'DA SON DURUM

Türkiye'nin petrolde dışa bağımlılığını azaltan Gabar petrolünün yıllık ekonomik değeri 2 milyar doların üzerinde hesaplanırken, bölgedeki rezervi artırmaya yönelik sondaj çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.